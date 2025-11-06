Son Mühür - Yalova’daki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren ve “Güllü” olarak bilinen şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, üç tanığın dinlenmesinin ardından yeniden ifade verdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın teras katında bulunan evinin penceresinden düşen Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.
İfadeye çağrıldı
Sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili olarak, Yalova Adliyesi’nde beraberindeki B.D. ve Ç.K. ile tanık olarak ifade veren F.A.’nın iddiaları doğrultusunda, Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yeniden ifadesi alındı. Gülter, ifadesinde, çeşitli televizyon kanalları ve medyada çarpıtılarak yayınlanan cep telefonu mesajlarını, annesiyle arasında nişanlısı nedeniyle yaşanan gergin dönemde öfkeyle aile dostu B.D.’ye gönderdiğini açıkladı.
“Yeter artık, kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim.” şeklinde mesajlar gönderdiğini hatırladığını belirten Gülter, ifadesinde şunları söyledi:
"Bir süre sonra hatta hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 gün sonra kardeşim Tuğberk beni annemle barıştırmak için vesile oldu. Hatta Çınarcık'ta bir plajda kızım, kardeşim, Çiğdem abla da yanımdayken annemle birbirimizden karşılıklı özür diledik. Plajdan sonra da annemin arabasına binerek annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm.' gibi sinirle söylenen sözler söylüyor, hatta küfür ediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ediyoruz. Çünkü annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi, sinirlenince de alkolün etkisiyle ne konuştuğunu bilemezdi. Çok bu tarz incitici veya tehditvari sözler söyleyince ben de sinirlenirdim."
Annesi Gül Tut’un son dönemlerde sahne aldığı mekanın işletmecisi F.A’nın, sosyal medya ve televizyon programlarında çeşitli iddialarda bulunduğunu belirten Gülter, F.A’nın bir şekilde aile dostları olan ve genellikle ev temizliğine giden B.D’ye ulaştığını söyledi. Gülter, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beni tanıyıp tanımadığını sormuş. B.D. de 'Evet tanıyorum, hatta çok yakınız.' demiş. F.A, 'Ben sana inanmıyorum, madem bu kadar yakınsınız mutlaka mesajlaşmışsınızdır, bana ikinizin arasındaki mesajları ekran resmi alıp bana gönder ben inanayım görüştüğünüze.' diyor. B.D. abla da ekran resmini kabul etmiyor. Bunun üzerine F.A. 'O zaman ben sana tarif edeyim mesaj kısmına gir ekran yansıt bende o şekilde göreyim' diyor. O esnada görüntülü konuşuyorlar ve F.A. ekran kaydı alıyor. Bu şekilde benim yukarıda bahsettiğim B.D. ile yazıştığım mesajları kendisi telefonda kayda alıyor ve bunu televizyonlara veriyor. Sanki bu mesajları ben yeni yazmışım gibi yansıtıyor ve annemi aslında düşmediğini, birisi tarafından öldürüldüğünü iddia ederek hakkımızda isnatlarda bulunuyor. Mesajlar benim çok kırıldığım bir dönemde B.D. ablayı çok yakın bulmamdan kaynaklı attığım mesajlardır."
''Birkaç gün sonra barışmıştık..."
"Zaten annemle bu mesajlardan birkaç gün sonra barışmıştık. Ben bir de yine Çınarcık'ta oturan soyadını hatırlamadığım ama benim tanıdığım B.D. ablanın da arkadaşı olan Ç. idi. Annemle bu dargın olduğum süreçte B. ablayla birlikte Ç. abi de bana yardımcı olmuştu. Belki B.D'ye attığım bu mesajların benzerini Ç. abiye de atmış olabilirim ama hatırlamıyorum. Onun dışında ben başka kimseye annemle ilgili bu tarz sözler söylemedim. Annemle herhangi bir husumetim yoktur. Zaman zaman anne kız tartışması her evde olduğu gibi bizde de olurdu. Zaten o tartışmamızdan sonra da birlikte aynı evde yaşamaya başladık."
Uzaklaştırma talebi
Gülter’in avukatı Rahmi Çelik, F.A. ve benzeri kişilerin, merhum sanatçı Gül Tut’un popülerliğinden yararlanmak amacıyla müvekkiline yönelik çeşitli sosyal medya platformlarında ve televizyon programlarında asılsız iddialarda bulunduklarını belirtti. Çelik, F.A’nın bazı kişileri para ya da farklı gerekçelerle baskı altına alarak gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunmalarını sağlamak istediğini öne sürdü. F.A. hakkında hukuki süreci başlattıklarını ve uzaklaştırma talebinde bulunduklarını dile getiren avukat, soruşturma dosyasında yer almayan mesajların olay gecesinden aylar öncesine ait olduğunu, bu tür içeriklerin sosyal medyada paylaşılmasının da suç teşkil ettiğini vurguladı.
Ayrıca, televizyon programlarında ve sosyal medya hesaplarında Gül Tut’un cinayete kurban gittiği yönünde açıklamalar yapan F.A. ile birlikte B.D. ve Ç.K.’nin savcılık tarafından ifadeleri alındı. Tuğyan Ülkem Gülter’in annesini öldürdüğü iddiası sorulan F.A., “Ben televizyon programında ‘Tuğyan cinayeti itiraf etti’ demedim. Sadece Tuğyan’ın yakın arkadaşı B.D’ye ‘Annemi keşke öyle öldürmeseydim, çok üzüldüm’ dediğini söyledim.” şeklinde ifade verdi. F.A., Gül Tut’un cinayete kurban gittiğine inandığını, bu düşüncesinin de B.D. ve Ç.K.’nin kendisine anlattıkları iddialara dayandığını ileri sürdü.