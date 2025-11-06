Son Mühür - Yalova’daki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren ve “Güllü” olarak bilinen şarkıcı Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında, kızı Tuğyan Ülkem Gülter, üç tanığın dinlenmesinin ardından yeniden ifade verdi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi’ndeki 6 katlı binanın teras katında bulunan evinin penceresinden düşen Gül Tut’un ölümüyle ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

İfadeye çağrıldı

Sanatçı Gül Tut’un ölümüyle ilgili olarak, Yalova Adliyesi’nde beraberindeki B.D. ve Ç.K. ile tanık olarak ifade veren F.A.’nın iddiaları doğrultusunda, Tut’un kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yeniden ifadesi alındı. Gülter, ifadesinde, çeşitli televizyon kanalları ve medyada çarpıtılarak yayınlanan cep telefonu mesajlarını, annesiyle arasında nişanlısı nedeniyle yaşanan gergin dönemde öfkeyle aile dostu B.D.’ye gönderdiğini açıkladı.

“Yeter artık, kendimi öldüreceğim, annemi öldüreceğim, bu çilem ne zaman bitecek benim.” şeklinde mesajlar gönderdiğini hatırladığını belirten Gülter, ifadesinde şunları söyledi:

"Bir süre sonra hatta hatırladığım kadarıyla 3 ya da 4 gün sonra kardeşim Tuğberk beni annemle barıştırmak için vesile oldu. Hatta Çınarcık'ta bir plajda kızım, kardeşim, Çiğdem abla da yanımdayken annemle birbirimizden karşılıklı özür diledik. Plajdan sonra da annemin arabasına binerek annemin evine döndüm ve birlikte yaşamaya devam ettik. Bu dargın olduğumuz süreç içerisinde annem de beni arayarak alkolün etkisiyle bana 'Eve gelme, seni istemiyorum, gelirsen KADES'e basarım, seni öldürürüm.' gibi sinirle söylenen sözler söylüyor, hatta küfür ediyordu. Biz annemle ara ara tartıştığımızda sinirle birbirimize bu tür laflar ediyoruz. Çünkü annem özellikle alkol alınca sinirlenen biriydi, sinirlenince de alkolün etkisiyle ne konuştuğunu bilemezdi. Çok bu tarz incitici veya tehditvari sözler söyleyince ben de sinirlenirdim."