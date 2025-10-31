Son Mühür - Ünlü şarkıcının ölümüyle ilgili davaya yeni ifadeler eklendi. Mekan sahibi Ferdi Aydın ile Güllü’nün yakın arkadaşı Bircan Dülger’in beyanları, olayın perde arkasına dair çarpıcı detayları gün yüzüne çıkardı.

26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’nde yaşanan olay, müzik camiasını derinden sarsmıştı. Gerçek adı Gül Tut olan ve “Güllü” olarak bilinen şarkıcı, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve bir arkadaşıyla eğlendiği sırada apartmanın 5. katındaki kapalı terastan düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma, “kaza mı yoksa cinayet mi?” tartışmalarını uzun süre gündemde tutmuştu. Ancak son dönemde ortaya çıkan tanık beyanları, olayın seyrini tamamen değiştirebilecek nitelikte.

''Kızı yaptı...''

Sabah’ın haberine göre, Güllü’nün sahne yaptığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, şarkıcının ölümü sonrasında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Aydın, ünlü sanatçının ölümünde kızının etkisi olabileceğini iddia etti. İfadesinde, Güllü’nün hayatının son döneminde kızı Tuğyan’ın yasaklı madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını ve evli biriyle ilişki yaşadığını kendisine anlattığını belirten Aydın, "Güllü abla bana 'Eğer bir gün başıma bir şey gelirse kızım yapmıştır' demişti" sözleriyle dikkat çekti. Ayrıca Aydın, Güllü’nün oğlu ve kızı arasında miras ve para konularında anlaşmazlıklar yaşandığını, olayın ardından oğlunun eve girip kasadaki altınları aldığını iddia etti.

Yakın arkadaşlarından da benzer yorum...

Olayın ardından Güllü’nün yakın arkadaşı Bircan Dülger de konuştu. Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter ile 15 yıldır arkadaş olduklarını belirterek, anne-kız ilişkisinin yıllardır sorunlu olduğunu aktardı. Dülger, "Tuğyan bir keresinde annesini mutfak önlüğüyle bağlamıştı, hatta bana 'Bu kadını öldüreceğim' demişti. Senelerce madde kullandığını biliyorum" ifadelerini paylaştı.

''Çok öfkeliydi...''

Güllü’nün yakın arkadaşı Bircan Dülger de sessizliğini bozdu. Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter’i 15 yaşından beri tanıdığını ve anne-kız arasında uzun süredir süregelen ciddi bir gerginlik bulunduğunu anlattı: "Tuğyan'ı çocukluğundan beri tanırım. Annesiyle ilişkisi hep çok kötüydü. Yıllar önce Gül ablayı mutfak önlüğüyle bağlamış, beni arayıp 'Ben bu kadını öldüreceğim' demişti. Olayı İstanbul'dan dayısı gelip yatıştırmıştı." Dülger, Tuğyan’ın geçmişte yasaklı madde kullanımı ve şiddet eğilimi nedeniyle çevresiyle de sorunlar yaşadığını iddia ederek, Tuğyan'ın 15 yıl önceki sevgilisi Sinan madde ticareti yapıyordu, bu yüzden şu an cezaevinde. O ilişki yüzünden annesiyle araları çok bozuldu. Sinan, Gül ablayı dövmüştü. Tuğyan senelerdir madde kullanırdı, bunu gizlemezdi." dedi.

Dülger, Güllü'nün cenazesi sonrasında Tuğyan'la yaptığı konuşmayı da savcılıkla paylaştı ve şunları dedi:

"Cenazeden sonra ona 'Üç ay önce annen hakkında söylediklerinden pişman mısın?' diye sordum. Bana 'Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin. Ben yaptım ama çok pişmanım' dedi. O an donup kaldım."

Bircan Dülger'in sözleri daha da sarsıcı hale geldi ve ekledi:

'Annemin arabasının frenlerini keseceğim, uçurumdan mı atsam ne yapsam' dedi. Bu nedenle ondan korkuyordum. Vicdanım el vermedi, her şeyi Ferdi Bey'e anlattım. Savcılıktan arandığını öğrenince beni aradı ve 'Beni sattın, beni gözaltına alacaklar. Ben yanarsam seni de yakarım' dedi. O kadar korktum ki bugüne kadar konuşamadım."

''Annesini Tuğyan itti, Sultan korkudan sustu''

Dülger, Tuğyan’ın sevgilisi Kervan ile yaşadığı ilişki sonrasında annesine karşı öfkesinin daha da arttığını ifade etti:

"Tuğyan, Kervan'la sevgili olduktan sonra annesinden kurtulmak istiyordu çünkü aradaki tek engel Gül ablaydı. Falçatayla kendine zarar verirdi, acı hissetmezdi. Annesine uyguladığı şiddeti bana itiraf ettiği çok oldu. Güllü ablayı Tuğyan'ın ittiğini, Sultan'ın da Tuğyan'dan korktuğu için sustuğunu düşünüyorum.''