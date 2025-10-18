Son Mühür - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ekim’de TBMM’nin yeni yasama yılı açılış resepsiyonunda muhalefet liderleriyle bir araya gelmişti. CHP’nin protesto ederek katılmadığı açılışta çekilen fotoğraflar, siyasi gündemde uzun süre tartışma yarattı. Özellikle CHP listelerinden Meclis'e giren DEVA Partisi ve Gelecek Partisi temsilcilerinin Erdoğan’la yan yana görüntülenmesi eleştirilere yol açtı. Gazeteci Özlem Gürses ise DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la ilgili dikkat çeken bir iddiayı ortaya attı.

Sözcü TV’de sunduğu Para Politika ve Hayat programında açıklamalarda bulunan Özlem Gürses, Ankara kulislerinde dillendirilen iddiaları şu sözlerle paylaştı:

"Ali Babacan AK Parti'den ekonomi yönetiminin başına getirilmek için ciddi bir teklif aldı. Babacan bunu düşünüyor. Duyduğum kadarıyla kulislerde şöyle konuşuluyor: Babacan sadece Hazine Bakanlığı'nı değil, Adalet Bakanlığı'nı da istemiş. 'Gelirsem bu şekilde dönerim; biri diğerinden azade değil, biri olmadığı için diğerini çözemiyorsunuz zaten' demiş. Döner mi, dönmez mi? Kendisi bilir, bu onun açısından ayrı bir konudur. Ama demek ki ekonomide bir arayış var gibi hissediyorum ben."

''Sadece tokalaştık...''

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM’nin açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer siyasi parti liderleriyle birlikte çekilen fotoğrafa ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Bize gelen davet yalnızca resepsiyon içindi. Milletvekillerimizle birlikte salona girdiğimizde kapıya en uzak noktadaydık. Bir süre sonra oturma düzeninde değişiklik yapıldı, bize de sandalye gösterildi. Oradaki isimlerle selamlaştık, hal hatır sorduk. Tam o sırada Sayın Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ayağa kalktı ve bütün genel başkanlara hitap etti. Meclis'te devam eden komisyon çalışmalarına verdiğimiz destek için teşekkürlerini iletti. Demokrasi, milli birlik, kardeşlik gibi konuları ele alan bu komisyonda DEVA Partisi olarak en başından beri varız, katkı sunuyoruz. Ben de bu davetin aslında bu teşekkür için yapıldığını düşündüm. Toplantı çok uzun sürmedi. Belki on beş dakika kadar oturduk. Birkaç genel başkan kısa söz aldı, sonra program sona erdi. İçerikli bir sohbet ya da derinlikli bir tartışma olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özel bir diyalog yaşanmadı. Sadece tokalaştık, hal hatır sorduk. Bunun dışında herhangi bir konuşmamız olmadı. O günün havası daha çok selamlaşma ve teşekkür buluşması şeklindeydi."