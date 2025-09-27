Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Deniz Kaplumbağaları İlk Yardım ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKİYM) ile Veteriner Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi tarafından tedavileri tamamlanan 4 caretta caretta, Samandağ sahilinde denize salındı.

Geniş katılımlı etkinlik

HMKÜ ile Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Can, DEKİYM Müdürü Prof. Dr. Muhammed Enes Altuğ, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Pınar Coşkun, DKMP Genel Müdür Yardımcısı Ergül Terzioğlu, DKMP Adana 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca ve DKMP Hatay Şube Müdürü Nuri Akın’ın yanı sıra akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çocuklar ve bölge halkı, caretta carettaların denize bırakılışını ilgiyle izledi.

Gazze için özel isimler verildi

Denize bırakılan caretta carettalara, Gazze’ye yardım için yola çıkan “Sumud Filosu”na destek olmak ve Gazze’deki insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla “Sumud-1”, “Sumud-2”, “Sumud-3” ve “Gazze” isimleri verildi.