Son Mühür - Sosyal medyada açtığı canlı yayında bonesiyle görünen 33 yaşındaki rapçi, takipçilerine “İki aydır saçımı yıkamadım” dedi ve ardından, “Aslında yalan söylüyorum, belki üç aydır… Bilmiyorum,” diyerek sözlerine devam etti. Cardi B, esprili bir şekilde, “Muhtemelen kafamda hamam böceği yumurtası, sivrisinek yumurtası ne varsa vardır” sözleriyle izleyenleri şaşırttı.

İtiraf etti

Ünlü rapçi, saç bakımına dair planlarını da takipçileriyle paylaştı. “Kafa derime yağ süreceğim çünkü yarın saçımla ilgileneceğim. Önce yıkayıp ardından ördüreceğim,” ifadelerini kullandı. Tepkilerin hedefi oldu Cardi B’nin sözleri kısa sürede X (eski Twitter) platformunda gündem haline geldi. Kimi kullanıcılar “Gerçekten midem bulandı” ve “Kokusu nasıl olur acaba?” yorumlarıyla tepki gösterirken, bazıları ise rapçinin sadece espri yaptığını savundu. Bir kullanıcı, “Her şeyi hemen ciddiye alıyorsunuz, bu kadın şaka yapıyor,” diyerek mizahi yönüne vurgu yaptı.