Son Mühür - 1 Ocak Perşembe günü uygulama çerçevesinde, şube içerisinde yer alan veya şubeye bitişik ATM’lerde günlük nakit işlem limitlerinin 50 bin TL’nin üstüne çıkarılması öngörülüyor. Bu adımla, özellikle yüksek tutarda nakit ihtiyacı bulunan müşterilerin karşılaştığı sınırlamaların büyük ölçüde azaltılması amaçlanıyor.

Nakit ihtiyacından dolayı...

Bankacılık sektöründe uzun zamandır eleştirilen düşük ATM nakit çekim limitleri, artan enflasyon ve yükselen günlük nakit ihtiyacı nedeniyle yeniden tartışma konusu olmuştu. Hayata geçirilecek yeni düzenleme ile hem bireysel hem de ticari müşterilerin yüksek tutarlı işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan yapabilmesi hedefleniyor.

Detaylar belli oldu

Geçtiğimiz aylarda QNB tarafından devreye alınan ve şube içi ya da şubeye bitişik ATM’lerde daha yüksek limitlerle işlem yapılmasını sağlayan uygulamanın, 2026 yılı itibarıyla birçok özel banka tarafından yaygınlaştırılması öngörülüyor. Buna göre cadde üzerindeki bağımsız ATM’lerde mevcut limitler korunacak, şube bağlantılı ATM’lerde ise müşteriler komisyon ödemeden günlük 50 bin TL’ye kadar nakit çekim yapabilecek.

Limit 50 Bin TL'ye çıkacak

Düzenleme sadece para çekme işlemleriyle sınırlı olmayacak. Aynı ATM’ler üzerinden gerçekleştirilen nakit yatırma işlemlerinde de günlük limitlerin yükseltilmesi planlanıyor. Bu sayede, ATM kanalıyla yapılan yüksek tutarlı nakit yatırma işlemlerinin daha hızlı ve pratik şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.