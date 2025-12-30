Son Mühür - Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında şüphelilerin polise ateş açmasıyla çıkan çatışmada 3 polisimiz şehit oldu. Yaşanan bu gelişmenin ardından güvenlik güçlerinin operasyonları yurt geneline genişletildi.
17 kişiye gözaltı
Soruşturmalar kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesiyle, çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu ve örgüt üyesi olduklarına dair deliller ortaya konulan; 11’i yabancı uyruklu, 6’sı Türk vatandaşı toplam 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı. Şüphelilerin tamamının yakalandığı belirtilirken, Cumhuriyet Başsavcılığına sevk işlemlerinin Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürüldüğü bildirildi.
