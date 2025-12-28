Son Mühür/ Merve Turan- "Salla Salla", "Habibi" ve "Laf" gibi hit şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Blok3, bu kez müzik kariyeri kadar özel hayatındaki gelişmelerle de gündeme geldi.

Son günlerde art arda yaptığı açıklamalarla dikkat çeken ünlü rapçi, hem sağlık durumu hem de aldığı acı haberle hayranlarını duygulandırdı.

Sağlık sorunları konser takvimini değiştirdi

Bir süredir yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle Türkiye’nin farklı şehirlerinde planlanan konserlerini ertelemek zorunda kalan Blok3, bu kararıyla hayranlarını üzmüştü.

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada dinlenmesi gerektiğini belirten rapçi, sahnelere ara vereceğini duyurmuştu.

“10 günlük tatilden vazgeçtim”

Konser iptalleri sonrası yeniden hayranlarının karşısına çıkan Blok3, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile kararını değiştirdiğini açıklamıştı.

Ünlü rapçi, “10 günlük tatilden vazgeçtim. Kalan konserlere çıkacağız” sözleriyle sahnelere dönüş müjdesi vermişti. Bu açıklama, hayranları arasında büyük sevinç yaratmıştı.

Babaannesini kaybetti

Konserlere dönüş açıklamasının ardından Blok3’ü sarsan bir gelişme daha yaşandı. Ünlü rapçi, babaannesinin vefat ettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Babaannesine ait bir fotoğraf paylaşan Blok3, yaşadığı üzüntüyü şu sözlerle dile getirdi: “Muğla’daki konserimi cenaze sebebiyle başka bir tarihe erteliyorum. Mekanın cennet olsun babaannem.”

Muğla konseri ileri bir tarihe alındı

Aldığı acı haber sonrası Muğla’da gerçekleştirmeyi planladığı konseri erteleme kararı alan Blok3’ün, konserin yeni tarihini önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

Hayranları ise hem sanatçının sağlığı hem de yaşadığı kayıp nedeniyle sosyal medyada destek mesajları paylaşmaya devam ediyor.