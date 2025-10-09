Son Mühür- Güney Kore’de yaklaşık 300 bin takipçisi bulunan sosyal medya fenomeni Yoon Ji-ah, 11 Eylül’de Incheon’daki Yeongjong Adası’nda yaptığı canlı yayının ardından ortadan kayboldu. Genç kızın yayınını sonlandırmasından kısa süre sonra kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve arkadaşlarının başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları günlerce sürdü.

Cansız bedeni dağda bulundu

Yoon Ji-ah’ın kayboluşundan üç gün sonra, güvenlik güçleri tarafından Kuzey Jeolla Eyaleti’ndeki Muju Dağı eteklerinde cansız bedeni bulundu. Yapılan ilk incelemelerde, olayın bir cinayet olabileceği değerlendirildi. Olayla ilgili soruşturma derinleştirilirken, polis Choi soyadlı 50’li yaşlarda bir erkeği şüpheli olarak belirledi.

“CEO’yum” diyerek güven kazandı

Soruşturma kapsamında, Choi’nin kendisini bir bilişim şirketinin yöneticisi olarak tanıtarak Yoon’a yaklaşmış olabileceği öğrenildi. Genç kıza iş ve kariyer fırsatları vaat eden şüphelinin, sosyal medya üzerinden uzun süre iletişim kurduğu belirlendi. Yoon’un güvenini kazanmak için canlı yayınlarda ona toplam 100 milyon wonu (yaklaşık 550 bin Hong Kong doları) aşan sanal hediyeler gönderdiği tespit edildi.

Güvenlik kameralarına yansıdı

Olay günü elde edilen kamera kayıtlarında Choi’nin, Yoon’un önünde diz çökerek aralarındaki ilişkiyi bitirmemesi için yalvardığı görüldü. Genç fenomenin teklifi reddetmesinin ardından, Choi’nin öfkeye kapılarak cinayeti işlediği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.