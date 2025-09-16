Son Mühür- Bir döneme damgasını vuran “Geniş Aile” dizisinde hayat verdiği “Cevahir” karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Özkan’dan üzücü haber geldi. Bir süredir siroz tedavisi gören 48 yaşındaki oyuncu, fenalaşarak yoğun bakıma kaldırıldı.

Kardeşinden destek çağrısı

Ünlü oyuncunun kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumunu duyurdu. “Abim yoğun bakımda. Dualarınıza ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var” sözleriyle destek isteyen Umut Özkan, sevenleri endişelendirdi.

İntihar iddiaları gündeme gelmişti

Dün ortaya atılan iddialarda, Ufuk Özkan’ın Beşiktaş’taki evinde intihar girişiminde bulunduğu öne sürülmüş, yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırıldığı ve sağlık durumunun iyi olduğu yönünde bilgiler paylaşılmıştı. Ancak gerçek, kısa süre içinde ortaya çıktı.

Uzun süredir sirozla mücadele ediyor

Gazeteci Asiye Acar’ın aktardığı bilgilere göre Ufuk Özkan, bir süredir siroz tedavisi görüyor. Nakil için yapılan değerlendirmede olumsuz rapor alması oyuncuyu derinden etkilemişti. Maddi sıkıntılarını geçmişte kamuoyuyla açıkça paylaşan Özkan’ın, “Gerekirse sahnede ölürüm, çalışmam lazım” sözleri ise dikkat çekti.

Sevenleri endişeli

Bu sabah fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan’ın yoğun bakıma alınması, sevenleri ve sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Oyuncunun sağlık durumuyla ilgili gelişmelerin yakınları tarafından paylaşılacağı öğrenildi.