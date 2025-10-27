Son Mühür- "Aynadaki Yabancı" dizisinde estetik cerrah Barış karakterine hayat veren Caner Topçu, hem rolü hem de özel yaşamına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, çocukluk yıllarına damga vuran bir travmayı ilk kez paylaştı.

Babam yüzünü yaktı, benim hayatım da değişti

Sabah’ın haberine göre; Topçu, dizideki rolünün kendi geçmişiyle benzerlik taşıdığını anlatarak şu sözleri kullandı:

“Babam çok küçük yaştayken bir kaza sonucu yüzünü yakmış. Onun yaşadığı bu durum, çocukluğumda derin bir iz bıraktı. Uzun süre ‘Doktor olmalıyım’ düşüncesiyle büyüdüm.

Hayatımda yaşadığım büyük bir olay da Barış’ın ilk bölümdeki sahnesine çok benziyordu. Bu yüzden rolü oynarken duygusal olarak çok zorlandım.”

Oyuncu, karakterine yoğun şekilde empati kurduğunu belirterek, “Barış’ı düşündüğümde geçmişe dönüyorum.

Çocukluğumdaki Caner’i hatırlamak, bazı acı anıları yeniden yaşamam anlamına geliyor. Bu da beni hem psikolojik hem de duygusal olarak zorladı” dedi.

Sevdiğim kişiye her zaman gerçeği söylerim

Dizideki karakterinin yaşadığı “gerçeği saklama” ikilemine değinen Topçu, kendi bakış açısını da paylaştı:

“Gerçeği saklamak kısa vadede bir koruma gibi görünse de uzun vadede ilişkiyi yıpratır. Ben de benzer bir durumda olsam sevdiğim kişiye her şeyi açıkça söylerdim.”

Topçu, herkesin kendine sakladığı bir yönü olduğunu da dile getirerek, “Ben de bazı yanlarımı kimseyle paylaşmam. Duygusal olarak hassas olduğum anları ya da içimdeki kaygıları herkesle konuşmam” ifadelerini kullandı.

Avrupai görünüşüm merak ediliyor

Yakışıklı oyuncu, internette sıkça merak edilen “nereli olduğu” sorusuna da açıklık getirdi: “Muhtemelen Avrupai görünüşüm nedeniyle merak ediliyor. Aslen Kastamonuluyum, ama Bosna-Hersek göçmeni bir aileden geliyoruz.”

Ekrana çıkmak kolay para kazanmak değil

Oyunculuk öncesinde farklı işlerde çalıştığını belirten Topçu, bu süreçte kazandığı deneyimlerin kendisini olgunlaştırdığını söyledi:

“Garsonluk, kuryelik, spor eğitmenliği yaptım. Oyunculuk uzun ve emek isteyen bir yol. Oyuncu olmadan önce ayakta kalmak için mücadele etmek zorundaydım. Dedem hep ‘Boş duran adamdan hayır gelmez’ derdi. Bu söz halakulağımdadır.”

Topçu, sektöre dair algılara da değinerek, “Ekrana çıkmak kolay para kazanma yolu değil. Aksine, sabır, disiplin ve fedakarlık gerektiren bir meslek” dedi.

İnsanlar karakterlerde kendilerini buluyor

Dizinin gördüğü ilgiden memnuniyet duyduğunu söyleyen oyuncu, Aynadaki Yabancı’nın seyircide karşılık bulduğunu vurguladı:

“İnsanlar karakterlerde kendilerinden bir şeyler buldular. Bunu sadece reytinglerde değil, sosyal medyadaki yorumlarda da çok net görüyoruz.”

“Çalışmadan olmaz”

Genç oyuncu, kariyerinde geldiği noktayı çalışkanlığa ve azme borçlu olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Bugün bulunduğum yerde olmam, mücadeleden kaçmadığım içindir. Hala her yeni projede öğrenmeye, gelişmeye çalışıyorum. Çünkü bana göre başarı, sürekli çalışmakla mümkün.”