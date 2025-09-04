Son Mühür- Erçel’in, Sabancı ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesinden hemen sonra Arzu Sabancı’nın yaptığı, “Cehalet de uyku gibidir. Seni uyandıran kişiye ilk tepkin kızgınlıktır” paylaşımı, kamuoyunda Erçel’e gönderme olarak yorumlandı. Bu yorumların ardından Arzu Sabancı’nın ilişkiye karşı çıktığı ve çiftin bu nedenle ayrıldığı öne sürüldü.

Sabancı ise bu iddialara karşı sessizliğini bozarak paylaşımın yanlış yorumlandığını vurguladı. “Söz konusu alıntıyı Hande’nin fotoğrafları silmesinden önce paylaşmıştım. Yazılan alıntının konuyla hiçbir bağlantısı yoktur. Ancak bu bile farklı yorumlandı” ifadelerini kullandı.

“Tamamen kendi tercihleri”

Arzu Sabancı, oğlunun özel hayatına karıştığı iddialarını da reddetti. Erçel hakkında övgü dolu sözler söyleyen Sabancı, “Hande, herkes tarafından sevilen, hem sanatında başarılı hem de zarif, akıllı ve çok değerli bir genç kız. İlişkileri boyunca onları mutlulukla izledim” dedi.

Ayrılık kararının tamamen Hakan Sabancı ile Hande Erçel’e ait olduğunu belirten Sabancı, “Biz aile olarak bu kararı sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman müdahil olmadık ve olmayacağız” açıklamasında bulundu.

“Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışıyorlar”

Hakkındaki yorumlardan rahatsızlığını dile getiren Sabancı, “Beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışmaları üzüyor. Ama herkes inanmak istediğine inanıyor. Ben yine de kendi gerçeğimi buradan paylaşmak istedim” ifadelerine yer verdi.