Son Mühür- Mahkemede ortaya çıkan bilgilere göre Bergmann ile öğrencisi arasında 2024 yılı başından bu yana 33 bini aşkın mesaj trafiği yaşandı. Polis kayıtlarına göre mesajlar giderek daha açık hale geldi ve özellikle 27 Nisan’dan sonra cinsel içerikli ifadeler yoğunlaştı. Yazışmalarda öpüşme, dokunma ve sınıf içinde yaşandığı öne sürülen uygunsuz davranışlara dair ifadeler bulundu.

Aile tesadüfen fark etti

Skandal, öğrencinin annesinin tesadüfen bir telefon konuşmasına kulak misafiri olmasıyla ortaya çıktı. Daha sonra çocuğun babası mesajların dökümünü alarak okul yönetimine teslim etti. Polis, öğretmenin çantasında öğrencinin adının yazılı olduğu bir dosya buldu. Dosyada yer alan el yazısı notlarda Bergmann’ın, “Biliyorum, aramızda özel bir bağ var ve seni dünyadaki herkesten çok seviyorum. Ama artık yetişkin olan ben olmalıyım ve buna bir son vermeliyim” ifadelerini kullandığı belirlendi.

Mesajlarda sevgi ve takıntı ifadeleri

Mahkeme kayıtlarına göre Bergmann’ın bazı mesajlarında “Seni seviyorum”, “Seni öpmek istiyorum” ve “Sana takıntılıyım” gibi ifadeler yer aldı. Savcı Karl Anderson, mesajların açıkça “müstehcen” olduğunu vurguladı.

Düğün arifesinde tutuklandı

Bergmann, Mayıs ayında gözaltına alındı. Tutuklandığı dönemde düğününe yalnızca üç ay kalmıştı. Olayların ortaya çıkmasının ardından nişanlısı düğünü iptal etti.

Avukatın savunması sonuç vermedi

Sanığın avukatı Joseph Tamburino, mesajlarda açık bir cinsel birliktelik talebi bulunmadığını savunarak suçlamaların ağır olduğunu öne sürdü. Ancak mahkeme, mevcut delillerin suçlamaları desteklediğine hükmetti.