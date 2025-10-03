Çanakkale'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, özellikle merkez Kepez beldesinde hayatı felç etti. Gece başlayan ve aralıksız devam eden yoğun yağış, kentin altyapısını zorlayarak ciddi aksaklıklara neden oldu. Şiddetli yağmurun ardından, Kepez beldesinin ana arteri olan Atatürk Caddesi başta olmak üzere, birçok cadde ve sokakta kanalizasyonlar taştı. Taşan kanalizasyon suları, kısa süre içinde sokakları adeta büyük birer göle çevirdi. Yaşanan bu durum, şehirde günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkileyen bir su baskını tablosu ortaya çıkardı.

Trafik ve yaya ulaşımında büyük karmaşa

Kanalizasyonların taşmasıyla su altında kalan cadde ve sokaklar, özellikle sabah saatlerinde trafikte büyük bir karmaşaya neden oldu. Atatürk Caddesi'ni kullanmak isteyen araç sürücüleri, derinleşen su birikintileri nedeniyle ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar suyun içinde mahsur kalma tehlikesiyle karşı karşıya geldi. Su seviyesinin kaldırım hizasını aşması nedeniyle yayalar için de durum içinden çıkılmaz bir hal aldı. İşlek caddelerde karşıdan karşıya geçişler imkansız hale gelirken, vatandaşlar yüksek yerlere sığınarak yağışın dinmesini beklemek zorunda kaldı. Görgü tanıkları, uzun süre devam eden bu durumun belde halkına büyük sıkıntı yaşattığını belirtti.

Altyapı sorunu gündemde

Kanalizasyon sistemlerinin yetersizliği ve yağmur suyu drenajının aksaması, her şiddetli yağışta benzer manzaraların yaşanmasına zemin hazırlıyor. Olayın ardından Belediye ve Su İşleri ekipleri, taşkınların olduğu kritik noktalara yönlendirilerek tıkanan menfezleri açma ve su tahliyesi çalışmalarına başladı.