Çanakkale’nin Biga ilçesinde, Biga İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen olayda, 14 yaşındaki M.D.Y., sınıf arkadaşı Y.C. tarafından şiddetli şekilde darbedildi. Yoğun bakımda tedavi gören M.D.Y.’nin durumu kritik olarak açıklandı.

Olayın detayları

Olay, 25 Eylül günü saat 15.35 sularında okulun teneffüs arası sırasında yaşandı. İddiaya göre M.D.Y., yanlışlıkla Y.C.’nin ayağına bastı. Bunun üzerine Y.C., M.D.Y.’ye yumruk attı. Yumruğun etkisiyle kafasını sıraya çarpan M.D.Y., yere düştü. Yere düşen öğrenciye Y.C. tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

Nöbetçi öğretmenin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, M.D.Y.’nin kalbinin durduğunu tespit etti.

Ambulans içerisinde yapılan müdahalelerle kalbi tekrar çalıştırılan genç öğrenci, Biga Devlet Hastanesi’ne ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan tetkiklerde, M.D.Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve birçok organında hasar oluştuğu belirlendi.

Şüpheli tutuklandı

Olayın ardından gözaltına alınan Y.C., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkeme, Y.C.’yi “adam öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla tutukladı.

Aileden yürek burkan açıklamalar

Mağdur M.D.Y.’nin babası Hasan Yıldız, olayın kısa bir yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirterek, “Olay, çocuğuma yapılan vahşice bir saldırıdır. Sadece yanlışlıkla diğer çocuğun ayağına bastı. Şu anda yoğun bakımda, durumu kritik. Başka çocukların başına gelmesini istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anne Çiğdem Yıldız ise gözyaşlarıyla, “Çocuğum uyanmıyor. İlaçları kesmelerine rağmen tepki vermiyor. Bu duruma dayanamıyorum. Hiçbir çocuğun başına gelmesin. Devletten akran zorbalığına karşı önlem alınmasını istiyorum” dedi.

Uzmanlar uyarıyor: Akran şiddeti artıyor

Olayla ilgilenen Avukat Şeyma Çimendere, akran zorbalığının toplumda giderek yaygınlaştığını vurgulayarak, “Ayağa basılması gibi küçük bir nedene bağlı şiddet olayı, M.D.Y.’nin kalp durması ve çoklu organ hasarına yol açtı. Ailenin acısı büyük. Soruşturma titizlikle yürütülüyor” şeklinde konuştu.