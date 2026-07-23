Çanakkale'de akşam saatlerinde otluk alanda meydana gelen yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle çevrede etkisini göstererek paniği de beraberinde getirdi. Merkeze bağlı Karacaören köyü yakınlarında meydana gelen yangın için bölgeye çok sayıda ekip intikal ederken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çalışma gerçekleştirildi. İlk belirlemeler çerçevesinde yangının anızlık alanda başladığı üzerinde durulurken, yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.

Orman ve itfaiye ekiplerinden yoğun çaba!

Yangın ihbarının ardından Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara yayılmasının önüne geçmek için karadan yoğun müdahale gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonucunda yangın saat 22.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Hobi bahçesindeki barakada hasar!

Yangın esnasında bölgede yer alan hobi bahçeleri de alevlerden etkilendi. Yangında hobi bahçelerinde bulunan bir baraka kullanılamaz hale gelirken, daha büyük bir zararın oluşmaması ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde engellenmiş oldu.