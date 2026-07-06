Son Mühür- Ege Denizi, gece yarısına doğru küçük çaplı bir sarsıntıyla sallandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre, Çanakkale’nin Gökçeada ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Gece yarısı gelen sarsıntı korkuttu

Deprem, 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü tam olarak saat 23.13’te yaşandı. Uaşanan bu sarsıntı, ilk belirlemelere göre çevre yerleşim yerlerinde kısa süreli bir paniğe neden oldu.

Depremin merkez üssü neresi?

AFAD’ın paylaştığı verilere göre sarsıntının merkez üssü Ege Denizi olarak kaydedildi. Depremin, Gökçeada kıyılarına yaklaşık 49.93 kilometre mesafede, açık denizde gerçekleştiği bildirildi.

Yerin 14.93 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının koordinatları ise enlem olarak 40.17222 N, boylam olarak ise 25.12528 E şeklinde kayıtlara geçti.

AFAD:

Büyüklük:3.7 (Ml)

Yer:Ege Denizi - [49.93 km] Gökçeada (Çanakkale)

Tarih:2026-07-06

Saat:23:13:49 TSİ

Enlem:40.17222 N

Boylam:25.12528 E

Derinlik:14.93 km

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