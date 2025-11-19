Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, 37 yaşındaki Şerife A., eski eşi Ferdi A. tarafından av tüfeğiyle öldürüldü. Olay, 11 Ekim saat 10.30 civarında Camikebir Mahallesi Seferşah Caddesi’nde meydana geldi. Ferdi A., yaklaşık 2,5 ay önce boşandığı Şerife A.’nın çalıştığı iş yerine gelerek, göğsüne av tüfeğiyle ateş etti.

Sağlık ekipleri müdahale etti

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Şerife A.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Ancak genç kadın, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli kaçtı, polis yakalandı

Olayın ardından kaçan Ferdi A., Ezine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

"Ani sinirle oldu"

Ferdi A., savcılık ifadesinde, eylemi ani öfke sonucu gerçekleştirdiğini belirtti. “Bugün 11 Ekim 2025 tarihinde Şerife A.’nın iş yerine gittim. Dedemden kalan tek kırma av tüfeğini yanıma aldım ve tüfeği kendisine doğrultarak tek el ateş ettim. Ani sinirimle eski eşimi öldürdüm” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.