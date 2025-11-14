Çanakkale-Ezine kara yolunun Bozcaada kavşağında meydana gelen trafik kazasında, traktörde bulunan bir çift hayatını kaybetti. Kaza, gece saat 03.00 civarında gerçekleşti.

Tır ile traktör çarpıştı

B.Ç. yönetimindeki 59 AIL 467 plakalı tır, Nejdet Özcan’ın kullandığı 17 DU 480 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle traktör yan yatarak metrelerce sürüklendi ve çevre adeta bir savaş alanını andırdı.

Olay yerine müdahale ekipleri sevk edildi

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sırasında, traktörde bulunan karı-koca Ayşe ve Nejdet Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayşe Özcan tırın altında kalırken, Nejdet Özcan çarpmanın etkisiyle araçtan savruldu.

Yol trafiğe açıldı, soruşturma başlatıldı

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kısa süreliğine kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.