Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde yapılan gıda denetimi, bir şarküteride hijyen skandalını gün yüzüne çıkardı.

Gökçeada İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, et ve süt ürünleri satan işletmede yaptıkları kontrollerde bozuk, kokmuş ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler tespit etti.

Et ve süt ürünleri uygun olmayan koşullarda bekletilmiş

Denetim raporuna göre işletmede; kırmızı et, kanatlı eti ve süt ürünlerinin uygun ısılarda saklanmadığı, hijyen standartlarının tamamen ihlal edildiği belirlendi.

Bazı ürünlerde gözle görülür bozulma tespit edilirken, son tüketim tarihi geçmiş çok sayıda gıda ürünü bulundu.

Bozuk ürünlere el konuldu

Ekipler tarafından tespit edilen tüm bozuk ve tarih geçmiş ürünlere el konuldu. İşletmenin hem genel hem de özel hijyen koşullarını yerine getirmediği, satışa sunulan ürünlerin halk sağlığını ciddi şekilde tehdit ettiği belirtildi.

İşletme mühürlenerek faaliyetten men edildi

Skandalın ortaya çıkmasının ardından şarküteri işletmesi derhal mühürlenerek faaliyetten men edildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, işletmenin bir daha hizmet verememesi için gerekli idari işlemleri başlattı.

Toplam 2 tona yakın gıda imha edildi

Denetim sonrası halk sağlığını tehlikeye atan tüm ürünler imha edildi. İmha edilen ürün miktarı şöyle açıklandı:

840 kilogram kanatlı eti

1.169 kilogram kırmızı et

112,5 litre süt

Toplamda yaklaşık 2 tona yakın bozuk gıda, insan tüketimine uygun olmadığı için işlem yapılarak yok edildi.