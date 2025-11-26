Çanakkale'nin popüler adaları Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün (26 Kasım 2025) yapılması planlanan bazı deniz ulaşımı seferleri, şiddetli fırtına koşulları nedeniyle askıya alındı. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında yolcu ve araç taşımacılığı hizmeti veren GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartlarını gerekçe göstererek sefer iptallerini kamuoyuna duyurdu.

Bozcaada hattında iptal edilen sefer saatleri

Yapılan açıklamaya göre, Geyikli-Bozcaada güzergahında karşılıklı olarak toplam altı sefer gerçekleştirilemeyecek.

Geyikli İskelesi'nden planlanan: Sabah 11.00, öğleden sonra 15.00 ve akşam 19.00 kalkışları iptal edildi.

Bozcaada İskelesi'nden planlanan: Sabah 10.00, öğleden sonra 14.00 ve akşam 18.00 kalkışları da yapılamayacak.

GESTAŞ yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için güncel deniz ve hava durumunu takip etmeleri çağrısında bulundu.

Gökçeada hattında ulaşım kesintiye uğradı

Kabatepe-Gökçeada hattında da dört seferin fırtına sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Kabatepe İskelesi'nden planlanan: Öğleden sonra 13.00 ve 17.00 hareketli feribot seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Gökçeada İskelesi'nden planlanan: Sabah 11.00 ve öğleden sonra 15.00 kalkışlı seferler de iptal listesine eklendi.

Adalara seyahat etmeyi düşünen yolcuların, olası hava değişiklikleri için GESTAŞ'ın resmi duyurularını kontrol etmeleri önem taşıyor.