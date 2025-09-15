Edinilen bilgilere göre, İsmail Gülbay ve Sebahattin Ağrıdağ balık tutmak için kayalıklara gitti. Bu sırada Sebahattin Ağrıdağ dengesini kaybederek kayalıklardan denize düştü. Durumu gören İsmail Gülbay, arkadaşını kurtarmak için hemen müdahale etti.

Kurtarmak isterken o da düştü

Arkadaşını sudan çıkarmak için mücadele eden İsmail Gülbay, dengesini kaybederek denize düştü. Çevredeki vatandaşların olayı fark etmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan İsmail Gülbay’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırdı. Gülbay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağrıdağ’ın tedavisi sürüyor

Denize düşen Sebahattin Ağrıdağ ise hastanede tedavi altına alındı. Sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi. Facianın ardından polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Olayın kesin nedeni ve detayları araştırılıyor.