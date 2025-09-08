Çanakkale Valiliği, il genelinde orman yangını riskini azaltmak ve halkın güvenliğini sağlamak amacıyla 8 Eylül–31 Aralık 2025 tarihleri arasında hava fişek, işaret fişeği, meşale ve patlayıcı benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımını yasakladı.

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın il genelinde uygulanacağı belirtilerek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak ile ormanların zarar görmesini önlemek amacıyla yasak kararına titizlikle uyulmasının önemine vurgu yapıldı.

Açıklamada, “İlimizde ormanlık alanlarda yangın riskinin azaltılması, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ile telafisi mümkün olmayan zararların önlenmesi amacıyla 08 Eylül–31 Aralık 2025 tarihleri arasında ilimiz genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale, patlayıcı ve benzeri yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

Valilik yetkilileri, yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem başlatılacağını da belirtti.