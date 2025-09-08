Çanakkale’nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin havadan ve karadan gerçekleştirdiği müdahale sonucu kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın, bölgedeki liselerin yakınında çıkması nedeniyle öğrencilerin tahliye edilmesine yol açtı.

Havadan ve karadan yoğun müdahale

Saat 13.00 sıralarında başlayan yangına, 5 uçak, 5 helikopter, 1 yangın yönetim helikopteri, 8 arazöz, 9 su ikmal aracı, 9 pikap, 1 ilk müdahale aracı, 3 iş makinesi ve 200 personel sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüse de ekiplerin hızlı müdahalesi yangının yayılmasını engelledi.

Okullar ve pansiyon tedbir amaçlı boşaltıldı

Yangının Çanakkale Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi yakınlarında çıkması nedeniyle öğrenciler tahliye edildi. Ayrıca Fen Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonu’nun çatısında yükselen dumanlara da ekipler müdahale etti.

Yangın 1 saatte kontrol altına alındı

Yoğun çalışmaların ardından yangın saat 14.15 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.