Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti’nin Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde bir dizi ziyaret ve toplantı için Çanakkale’ye geldi.

İlk olarak AK Parti İl Başkanlığına giden Tunç, burada İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve partililerle bir araya geldi. Bakan Tunç, “Çanakkale’ye Türkiye Yüzyılı vizyonuyla daha nice eser ve hizmet kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Esnaf buluşması ve valilik ziyareti

İl başkanlığındaki buluşmanın ardından şehir merkezinde esnaf ziyaretleri yapan Bakan Tunç, vatandaşların talep ve isteklerini dinledi. Daha sonra Çanakkale Valiliğini ziyaret eden Tunç, şeref defterini imzaladı.

Ziyaretlere, Bakan Yardımcıları Hurşit Yıldırım ve Ramazan Can, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, AK Parti İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk ve MKYK Üyesi Jülide İskenderoğlu da katıldı.

Adalet Sarayı’nda personelle buluştu

Programının son bölümünde Çanakkale Adalet Sarayına geçen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, adliye ve baro personeliyle bir araya geldi.