Bugün saat 13.30 sıralarında Ezine'ye bağlı Akköy köyü yakınlarındaki ormanlık alandan dumanların yükseldiği görüldü. İhbar üzerine hızla harekete geçen ekipler, olay yerine ulaştığında alevlerin rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldığını tespit etti. Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor.

Ekiplerin Mücadelesi Devam Ediyor

Yangına müdahale için Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Alevlere hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme uçakları ve helikopterleri, havadan yaptıkları sorti ve su atışlarıyla alevlerin yayılmasını engellemeye çalışırken, karadan gelen arazözler ve orman işçileri de yangının kara yoluyla ilerlemesini durdurmak için yoğun bir mücadele veriyor. Yangını kontrol altına alma çalışmaları aralıksız sürüyor.