Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 10’u çocuk olmak üzere 24 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenlerin bulunduğu lastik bot, ekipler tarafından durdurularak kıyıya getirildi.

Ayvacık Açıklarında Kaçak Göçmen Operasyonu

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen grubu tespit etti.

Lastik Bot Durduruldu

Sahil Güvenlik’e ait “TCSG-61” gemisi ile “KB-103” botu tarafından takip edilen lastik bot, kısa süre içinde durduruldu. Yapılan kontrolde aralarında 10 çocuğun da bulunduğu toplam 24 kaçak göçmen yakalandı.

Kıyıya Getirildiler

Yakalanan göçmenler işlemlerinin yapılması için Ayvacık ilçesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü. Göçmenlerin, idari işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edileceği öğrenildi.