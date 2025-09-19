Son Mühür- AK Parti'de son iki günde peş peşe gelen istifaların yankıları sürüyor. Son olarak AK Parti Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrıldığını açıkladı.

Sağlık gerekçesiyle görevini bıraktı

Göktürk, yaptığı açıklamada hem kendi sağlık sorunları hem de babasının tedavi süreci nedeniyle uzun süre Çanakkale’den ayrı kalacağını belirten Göktürk, şu ifadeleri kullandı:

“AK Parti’nin kurulduğu günden bu yana milletin umudu olduğunu ve Türkiye’nin son çeyrek asrına damga vurduğunu görmekten gurur duydum. İl Başkanlığı görevim boyunca Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde partimizin bayrağını daha yükseğe taşımak için gayret ettim.

Ancak sağlık nedenleriyle görevimden affımı istiyorum. Bu bir veda değil, aksine farklı alanlarda davamıza hizmet etmeye devam edeceğim.”

Teşekkür mesajı

Göktürk, açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a, milletvekillerine, teşkilat mensuplarına ve hemşehrilerine teşekkür etti. “Bu bir yolculuğun yeni başlangıcı” sözleriyle partideki desteğini sürdüreceğini belirtti.

Peş peşe gelen istifalar

Göktürk’ün istifası, son iki günde yaşanan ayrılıkların ardından geldi. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan ve AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, bugün yaptıkları açıklamalarla görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım ise dün istifalarını açıklamıştı.

Elazığ İl Başkanı’nın oğlu gündem olmuştu

İstifa eden Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım, oğlunun yasaklı madde kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından hedef haline gelmişti.

Yıldırım, görüntülerin şantaj amacıyla servis edildiğini ve oğlunun “tefecilerin tuzağına düştüğünü” iddia etmişti.