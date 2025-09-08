Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Çınarlı köyünde öğle saatlerinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bölgede endişe yarattı. Alevlerin yerleşim yerlerine ve özellikle eğitim kurumlarına yaklaşması üzerine, bölgedeki iki okulda tedbir amaçlı tahliye kararı alındı. Yangına, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hem havadan hem de karadan yoğun bir müdahale başlattı.

Yangına havadan ve karadan yoğun müdahale

Yangın, saat 13.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle Çınarlı köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başladı. İhbarın hemen ardından bölgeye çok sayıda arazöz, itfaiye aracı ve orman işçisi sevk edildi. Karadan yapılan müdahaleye ek olarak, havadan da yangın söndürme helikopterleri ve uçakları destek vermeye başladı. Ekipler, alevlerin yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek için canla başla mücadele ediyor. Özellikle hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın şiddeti, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor.

Okullar boşaltıldı, öğrenciler güvenli bölgeye alındı

Yangının, Çanakkale Fen Lisesi ve Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi'ne yakın bir noktada başlaması üzerine, can güvenliği riski nedeniyle her iki okul da tahliye edildi. Öğrenciler ve öğretmenler, hızlı bir şekilde güvenli bölgelere yönlendirildi. Bu ani müdahale, olası bir facianın önüne geçmek adına kritik önem taşıyordu.

Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiğini ve durumun anlık olarak takip edildiğini bildirdi. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların da yangın bölgesinden uzak durmaları için uyarılar yapıldı. Yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma da devam ediyor.