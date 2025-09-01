Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde yaşanan olayda, tartıştığı arkadaşıyla aralarında gerginlik çıkan 19 yaşındaki Hasan K., kontrolsüz şekilde yola çıkarak ağır şekilde yaralandı.
Tartışma yolu kazaya dönüştürdü
Olay, Bayramiç’e bağlı Muradiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan K. ve bir arkadaşı arasında başlayan tartışma sonrası gerginlik tırmandı. Hasan K., arkadaşını takip etmek için aniden yolun karşısına geçmeye çalıştı.
Otomobil çarpması sonrası ağır yaralandı
Bu sırada 17 LD plakalı otomobili kullanan 24 yaşındaki A.B.’nin aracına çarpan genç, çarpmanın etkisiyle aracın ön camını kırarak içine girdi. Kendi çabasıyla araçtan çıkan Hasan K., yol ortasında yere yığıldı.
Hastaneye sevk edildi
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bayramiç Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, ilk müdahalenin ardından Çanakkale Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Vücudunda kesikler oluşan Hasan K.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Polis soruşturması başladı
Kaza ile ilgili olarak Bayramiç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Olayın detayları ve sorumluluk durumu polis soruşturmasının ardından netleşecek.