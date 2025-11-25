Son Mühür- Son dönemde "Erkenci Kuş" ve "İnadına Aşk" dizileri ile büyük bir çıkış yakalayan ünlü oyuncu Can Yaman, Türkiye'deki kariyerinin ardından yurt dışında da kendine geniş bir hayran kitlesi edinmişti.

Can Yaman'ın tercihi belli oldu

Daha önce yurt dışında bir röportaja katılan Can Yaman, kendisine yöneltilen "Türkiye mi, İtalya mı?" sorusuna açıkça, "İtalya" yanıtını vermişti.

Bu açıklama, yurt dışında yaşamaya karar veren Yaman’ın, Türk medyasındaki yerini bir kenara bırakarak kariyerine yurtdışında devam edeceği izlenimini pekiştirmişti.

Sara Bluma ile aşk yaşıyordu

Bir süredir İtalyan DJ Sara Bluma ile romantik bir ilişki yaşayan Can Yaman, çiftin sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkat çekiyordu.

Birçok takipçisi, Yaman’ın aşk hayatına dair paylaşımlarını sıkça takip ediyor ve çiftin mutlu birlikteliği üzerine yorumlarda bulunuyordu.

Takibi bıraktılar

Ancak son günlerde ikili arasında yaşanan sürpriz gelişmeler, ayrılık söylentilerini gündeme getirdi. Yaman ve Bluma, birbirlerini Instagram’da takibi bırakma kararı aldı.

Öne çıkan bir diğer dikkat çeken nokta ise birlikte çekildikleri romantik fotoğrafları silmemiş olmalarıydı. Bu durum, çiftin ilişkilerindeki gerginliğin bir işareti olarak yorumlandı.