Ünlü çocuk oyuncu Asena Keskinci, "Bez Bebek" dizisinde başrol oynayan Evrim Akın hakkında şok edici iddialarda bulundu. Keskinci, Akın'ın kendisine psikolojik şiddet uyguladığını ve yaşadığı zorlukları kamuoyuyla paylaştı. Keskinci, Akın'a yönelik olarak "Bu kadın benim üvey annem oluyor" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu sözlerin ardından, Akın hakkında sosyal medyada bir dizi ifşa ve eleştiri peş peşe yayıldı.

Evrim Akın’a yönelik iddialar

Keskinci, dizinin çekimleri sırasında özel hayatında büyük bir kriz yaşadığını, anne ve babasının boşanma sürecinde olduğunu ifade etti. O dönemde, Evrim Akın’ın ona, "Senin annenle baban boşanıyor ya... Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?" dediğini iddia etti. Keskinci, Akın’ın bu sözlerinin kendisine psikolojik baskı oluşturduğunu belirtti ve zorbalığa uğradığını açıkladı.

Yardımcı isimlerden destek

Asena Keskinci’nin zorbalığa maruz kaldığı iddiaları sonrası, dizinin bazı eski ekibi ve arkadaşları Keskinci’yi yalnız bırakmadı. Oyuncu Zeynep Gülmez, dizinin makyöz Arzu Yurter ve yönetmen Şahin Yiğit, Keskinci’ye destek vererek yaşananları doğrulayan açıklamalarda bulundular.

Oya Başar’dan Evrim Akın’a destek

Ancak, Evrim Akın’a yönelik bu ağır suçlamalar karşısında eski rol arkadaşı Oya Başar’dan güçlü bir destek geldi. 2011-2013 yılları arasında birlikte çalıştıkları "Alemin Kralı" dizisinde Akın’la birlikte rol alan Başar, Keskinci'nin iddialarını kesin bir şekilde reddetti.



Başar, Evrim Akın’ın son derece saygılı ve terbiyeli bir insan olduğunu vurgulayarak, "Evrim asla zorbalık yapacak bir kız değil. O kadar şeker, neşeli ve keyifli bir insandır ki, böyle şeyleri duymak bile istemiyorum. Kendisiyle üç yıl çalıştım, hiçbir gün ne terbiyesizliğini ne de saygısızlığını gördüm" dedi.