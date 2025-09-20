Son Mühür - Süper Lig’de Atakaş Hatayspor ve Beşiktaş formalarını terleten 34 yaşındaki golcü Vincent Aboubakar’ın yeni adresi netleşiyor.

Afrika medyasından ActuCameroun’un aktardığına göre, 34 yaşındaki Vincent Aboubakar İran Pro Ligi takımlarından Esteghlal FC ile anlaşmaya vardı. Kamerunlu futbolcunun yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve kısa süre içinde İran’a giderek resmi imzaları atacağı bildirildi. 9 Mayıs 2025’ten bu yana kulüpsüz olan Aboubakar, son olarak Atakaş Hatayspor formasıyla 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik katkı sağlamıştı.