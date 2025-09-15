Suç işlemek amacıyla örgütsel faaliyet yürütüldüğü, bünyesindeki şirketlerin dolandırıcılık ve kaçakçılık gelirleriyle finanse edildiği gerekçesiyle Can Holding'e Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında operasyon düzenlenmişti. Habertürk ve Show TV gibi medya kuruluşlarının da aralarında bulunduğu 121 şirkete TMSF el koymuştu. Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ın da aralarında bulunduğu 5 şüpheli adliyeye getirilmişti.

Kenan Tekdağ hakkında karar çıktı!

Yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastaneye kaldırılmıştı!

Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alınmasını beklerken tansiyonunun yükselmiş ve Küçükçekmece Adliyesi'nden ambulansla Bakırköy Devlet Hastanesi'ne götürülmüştü.