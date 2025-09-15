Bursa’nın Yenişehir ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası büyük üzüntüye yol açtı. Eski Yenişehir Belediye Başkanı Mehmet Kaya (75), kullandığı otomobilin kamyonetle çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Kaya’nın eşi Kadriye Kaya ile kamyonet sürücüsü O.Y. ise yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar savruldu

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kozdere yolunda gerçekleşti. Mehmet Kaya yönetimindeki 16 KY 355 plakalı otomobil, Yenişehir’den Kozdere yoluna çıkış yaptığı sırada, çevre yolunda seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 16 ZC 804 plakalı kamyonetle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçlar yol kenarındaki otluk alana savruldu. Otomobil takla atarak yan durdu ve demir yığınına döndü.

Ekipler olay yerine sevk edildi

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Otomobilde sıkışan Mehmet Kaya’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yanında bulunan eşi Kadriye Kaya ise yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazada yaralanan Kadriye Kaya ve kamyonet sürücüsü O.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Her iki yaralının da tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Mehmet Kaya’nın siyasi geçmişi

1999-2001 yılları arasında Yenişehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenen Mehmet Kaya, evli ve üç çocuk babasıydı. Kaya’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Soruşturma başlatıldı

Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, Mehmet Kaya’nın vefatı ilçede derin üzüntü yarattı.