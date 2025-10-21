Son Mühür - Turgutlu Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarının doğal koşullarda, güvenli ve huzurlu bir ortamda yaşayabilmeleri için modern bir Doğal Yaşam Alanı oluşturuyor. Başkan Çetin Akın, “Can dostlarımız için her detayı özenle planlıyoruz” dedi.

Sokak hayvanları için modern tesis

Turgutlu Belediyesi, sokak hayvanlarının barınma, beslenme ve bakım ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir Doğal Yaşam Alanı projesini hayata geçiriyor. Doğal koşullara uygun şekilde tasarlanan proje, sahipsiz hayvanların hem korunaklı hem de özgür bir şekilde yaşayabileceği modern bir alan sunacak. Proje kapsamında alanda gezinti yolları, oyun alanları, bakım ve tedavi birimleri yer alacak. Belediye ekipleri, sahadaki çalışmaları titizlikle sürdürürken, alanın çevreye uyumlu bir şekilde inşa edilmesine de özen gösteriyor.

Başkan Akın: “Tüm detayları özenle planlıyoruz”

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmaları Başkan Yardımcısı Evren Erbaş Ser ile birlikte yerinde inceledi.

Akın, projeyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Sahipsiz can dostlarımızın güvenle yaşayacağı Doğal Yaşam Alanı projemizde yürütülen çalışmaları yerinde inceledik. Can dostlarımızın doğal yaşam koşullarına uygun, huzurlu bir alanda yaşamalarını sağlamak için tüm detayları özenle planlıyoruz.”

Amaç: Güvenli ve huzurlu bir yaşam

Turgutlu Belediyesi, projeyle birlikte kentteki sahipsiz hayvanların daha sağlıklı, güvenli ve düzenli bir ortamda yaşamalarını hedefliyor. Belediye, hayvan sevgisi ve yaşam hakkına duyarlılığı artırmak için projeyi toplumsal farkındalıkla desteklemeyi amaçlıyor.