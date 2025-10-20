Yunusemre Belediyespor’un milli judocusu Enes Pınar, Arnavutluk’un başkenti Tiran’da düzenlenen U23 Balkan Judo Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. 90 kilo kategorisinde bronz madalya kazanan Pınar, Mix Takım kategorisinde ise gümüş madalya elde ederek turnuvayı iki madalyayla tamamladı.

Bir ay içinde ikinci Balkan başarısı

Başarılı judocu, bir ay önce Kosova’da gerçekleştirilen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası’nda da bronz madalya kazanmıştı. Böylece Enes Pınar, üst üste iki Balkan kürsüsüne çıkarak Türkiye’yi gururlandırdı.

Başarıyı destekçilerine armağan etti

Madalya sonrası açıklama yapan Enes Pınar, başarısını kendisine destek olanlara ithaf ettiğini belirtti. Pınar, “Ülkem ve kulübüm için önemli bir başarı elde ettim. Her zaman yanımda olan Yunusemre Belediye Başkanımız Semih Balaban, Kulüp Başkanımız Bülent Kanik ve antrenörlerime teşekkür ederim. Bu zaferler bizim için bir başlangıç; hedeflerimiz daha büyük” dedi.

Kulüp yönetiminden tebrik mesajı

Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik, Enes Pınar’ın kısa süre içinde üst üste kazandığı madalyaların kulüp adına gurur verici olduğunu vurguladı. Kanik, “Sporcumuzu ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Enes’in azmi ve başarısı kulübümüz için büyük bir motivasyon kaynağı” ifadelerini kullandı.