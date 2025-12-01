Son Mühür- Olay, caminin hoparlörlerinden kısa süreliğine uygunsuz seslerin duyulmasıyla ortaya çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen yetkililere haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri gönderildi ve cami çevresinde inceleme yapıldı.

Vatandaşlar sorumluların cezalandırılmasını istiyor

Mahallede huzursuzluk yaratan olayın ardından bazı vatandaşlar, sorumluların tespit edilerek gerekli yaptırımların uygulanmasını talep etti. Bölge sakinleri, cami gibi manevi değeri yüksek bir mekanda böyle bir durumun yaşanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü

Olay görüntülerinin sosyal medyada hızla yayılmasının ardından kullanıcılar sert eleştiriler yöneltti. Birçok kişi, yorumlarla tepkisini dile getirdi.

İnceleme sürüyor

Polis ekiplerinin güvenlik kamerası görüntüleri ve teknik raporlar üzerinde çalıştığı, hoparlör sistemine dışarıdan müdahale olup olmadığının araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili resmi açıklamanın incelemelerin tamamlanmasının ardından yapılması bekleniyor.