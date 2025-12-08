Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, iş-aile yaşam dengesinin güçlendirilmesi ve düşen nüfus artış hızına çözüm üretilmesi amacıyla hazırlanan çalışmada analık izninin 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Yeni düzenleme, memurlar, işçiler, askeri personel, hakim ve savcılar, KİT çalışanları ve akademisyenler dahil tüm kadın çalışanları kapsayacak.

Üç temel kanunda değişiklik yapılacak

Analık izninin kapsamını genişletecek düzenleme kapsamında “Devlet Memurları Kanunu”, “İş Kanunu” ve “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu”nda yer alan süreler yeniden belirlenecek. Doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftalık izin hakkı tanımlanacak.

Babalık izni 10 güne çıkarılıyor

Mevcut uygulamada İş Kanunu kapsamındaki çalışanlara tanınan 5 günlük babalık izninin de artırılması gündemde. Yeni düzenleme ile tüm personel gruplarında babalık izninin 10 gün olması öngörülüyor.

Koruyucu ailelere ilk kez izin hakkı

Hazırlanan çalışmada koruyucu aileler için bir ilk yaşanacak. Şu an herhangi bir izin hakkı bulunmayan memur, işçi ve askeri personel için, 3 yaş altındaki bir çocuğa koruyucu aile olunması durumunda 10 günlük izin verilmesi planlanıyor.

Kamu ve özel sektörde eşit uygulama hedefi

Mevcut durumda kadın memurlar doğumdan önce ve sonra 8’er hafta ücretli izin kullanırken, işçiler için aynı süreler İş Kanunu kapsamında uygulanıyor. Düzenleme ile farklı personel rejimleri arasındaki süre farkı ortadan kaldırılarak tüm kadın çalışanların eşit şekilde analık izninden yararlanması amaçlanıyor.

Düzenleme TBMM’ye geliyor

Bakanlık ve AK Parti’nin teknik çalışmalarını tamamlamasının ardından düzenlemenin TBMM’ye sunulması bekleniyor. Meclis takvimine göre ele alınacak teklifin yeni yıl itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor.