Son Mühür- Marmaray Bakırköy İstasyonu’nda meydana gelen intihar girişimi, hatta gecikmelere yol açtı. İşletme tarafından yapılan açıklamada, seferlerin kontrollü şekilde sürdürüldüğü bildirildi.

Seferlerde aksama yaşandı

Pendik istikametine seyir halinde olan Marmaray hattında, Bakırköy İstasyonu’nda bir yurttaşın raylara atladığı öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, tren seferlerinde gecikme meydana geldi.

Marmaray'dan yolculara duyuru

Marmaray’ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, “Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy İstasyonu’nda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur” ifadelerine yer verildi.

Yetkililer, hattaki çalışmaların ardından seferlerin normale dönmesi için gerekli müdahalelerin sürdüğünü bildirdi.