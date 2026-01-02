Son Mühür - Suç örgütü kurma ve yönetme, cinsel istismar, cinsel saldırı, eğitim hakkını engelleme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından toplam 8 bin 463 yıl 4 ay hapis cezası verilen Adnan Oktar’ın, cezaevinden çeşitli kurumlara çok sayıda başvuruda bulunduğu ortaya çıktı.

Oktar'dan PKK isteği

Cumhuriyet’ten Barış Pehlivan’ın köşesinde aktarılan bilgilere göre, Oktar’ın kamuoyuna yansıyan en dikkat çekici girişimlerinden biri, Milli İstihbarat Teşkilatı’na (MİT) yazdığı bir mektup oldu. Mektupta, “serbest bırakılan PKK’lılara eğitim vermek istediği” yönünde ifadeler kullandığı iddia edildi. Cezaevinde bulunan Oktar’ın mahkemelere gönderdiği dilekçelerin yalnızca kendi davalarıyla sınırlı olmadığı; televizyon dizilerinden kadınlara, Suriye’deki çatışmalardan evlilik konularına kadar pek çok farklı gündem maddesini kapsadığı belirtildi. Oktar’ın bu başvurularının sayfalarca olduğu ve ilgili makamların yoğunluk yaşamasına yol açtığı kaydedildi.

Mahkemelere yük oldu

Avukatlar ve duruşmalara katılan bazı kişiler, Oktar’ın yasal başvuru hakkını sürekli ve farklı amaçlarla kullandığını, bunun da mahkemeler için ciddi bir yük oluşturduğunu belirtiyor.