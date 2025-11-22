Son Mühür- Türkiye’de 2026 yılı için asgari ücret belirleme süreci resmen başlıyor. Mevcut net 22.104 TL olan asgari ücretin, aralık ayında toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarında artırılması planlanıyor. Komisyonun masasında, yüzde 20 ile yüzde 33’e varan artış seçenekleri yer alıyor; bu da net rakamları 26 bin TL ile 29 bin TL arasında değiştiriyor.

Komisyon Aralık ayında toplanacak

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayının ilk haftasında ilk toplantısını yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, tarafların mutabık kalabileceği bir rakam belirlemeyi hedeflediklerini ifade etti. Komisyon, yılı bitirmeden en az iki toplantı daha gerçekleştirerek yeni asgari ücreti kamuoyuna açıklayacak.

Enflasyon oranı belirleyici rol oynayacak

Merkez Bankası’nın son raporuna göre yıl sonu tüketici fiyat endeksi (TÜFE) tahmini yüzde 31-33 aralığında. Bu tahmin, işçi temsilcilerinin asgari ücretin enflasyon oranında artırılması talebini güçlendiriyor. Geçen yıl zam belirlemesinde gerçekleşen enflasyon yerine hedeflenen enflasyon esas alınmıştı. Bu yıl da ekonominin benzer bir yaklaşım izlemesi bekleniyor. Yönetim, 2026 için enflasyon hedefini yüzde 13-19 arasında öngörüyor.

Masada farklı zam senaryoları

Ekonomik göstergelere göre olası zam oranları şu şekilde öne çıkıyor:

Yüzde 20 artış: Net asgari ücret yaklaşık 26.500 TL

Yüzde 25 artış: Net asgari ücret yaklaşık 27.600 TL

Yüzde 30 artış: Net asgari ücret yaklaşık 28.700 TL

Yüzde 33’e yakın artış: Net asgari ücret yaklaşık 29.000 TL

Bu rakamlar, işverenlerin maliyet yükü ile çalışanların alım gücü arasındaki dengeyi belirlemede kritik rol oynuyor.

Diğer kalemler de güncellenecek

Yeni asgari ücretle birlikte brüt ücret, SGK primleri, işveren maliyetleri ve vergi kalemleri de yeniden düzenlenecek. İşverenler maliyet yükünü hafifletmek için devlet desteklerinin artırılmasını isterken, işçi temsilcileri artan hayat pahalılığına dikkat çekerek ücretin yaşam standardını güvence altına alması gerektiğini vurguluyor.

Karar Aralık ayı sonunda açıklanacak

Komisyon, Aralık ayı boyunca yapacağı görüşmelerin ardından kararını Aralık ayının son haftasında açıklayacak. Yeni asgari ücret, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.