Son Mühür / Beste Temel - İŞKUR, ekim ayına ilişkin istatistik verilerini yayınladı. Buna göre; Türkiye’de iş gücü piyasasının son durumunu ortaya koyan yeni veriler kamuoyuna sunuldu. Kurumun açıkladığı tabloya göre ekim ayında iş yerlerinin talep ettiği pozisyonlara yapılan yerleştirmeler 133 bini aştı. Bu dönemde işe başlayanların 80 bini aşkın bölümü erkeklerden, 53 binden fazlası ise kadınlardan oluştu. Yılın ilk on ayında İŞKUR’un aracılık ettiği toplam istihdam sayısı ise 1 milyon 298 bin 953’e ulaştı ve böylece iş bulma trafiğinde geçen senelere göre daha yoğun bir hareketlilik yaşandı.

En fazla istihdam yaratan alan belli oldu

Aynı dönemde en fazla istihdam yaratan alan, sanayi başlığı altında toplanan imalat sektörü oldu. Mesleki dağılıma bakıldığında ise öne çıkan üç grup değişmedi; turizm ve otelcilik hizmetlerinde görev alanlar, silahsız özel güvenlik personeli ve reyon görevlileri yıl boyunca en çok işe yerleştirilenler arasında ilk sıraları paylaştı.

İlk sıralarda hangi meslekler var?

Ekim ayı itibarıyla işverenlerin İŞKUR’a bildirdiği açık pozisyon sayısı da dikkat çekici seviyelere ulaştı. Sadece bu ayda 212 bin 693 yeni açık iş kayda geçerken, ocak-ekim döneminde toplam açık iş sayısı 2 milyon 101 bin 49’a yükseldi. Açık işlerin neredeyse tamamına yakını özel sektör tarafından bildirildi ve yine imalat sanayi 740 bini aşkın talep ile en yüksek açık iş yoğunluğuna sahip alan oldu. Turizm ve otelcilik elemanları, silahsız özel güvenlik görevlileri ve reyon görevlileri, yıl boyunca olduğu gibi açık iş listelerinde de en çok aranan meslekler arasında ilk sıraları korudu.