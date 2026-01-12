Son Mühür/ Emine Kulak- İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik soruşturmalar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanarak İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen CHP’li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, cezaevinde devam eden sağlık sorunları nedeniyle yarın ameliyata alınacak.

Karabağlar’daki Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Çalık için Eşi Zehra Çalık, CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü, ve Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, CHP Karabağlar ilçe Başkanı Okan Gürboğa hastane önünde kalabalık bir grupla basın açıklaması yaptı.

Demirtaş: Yaşamaması şeyleri yaşıyor

CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Mülayim Demirtaş, “ 300 gündür tutsak olan başkanımıza destek amaçlı burdayız. Başkanımız sağlık problemleri olmasına rağmen 6. Operasyonu geçirecek. İktidarın karar verememesinden dolayı tutsak bir şekilde hastanede. 5 yılda 252 projeyi bitirdi. Onun için suçlanıyor. İktidar Okul öncesi eğitimi yerine getirmesi gerekirsen kreşler açıyor diye suçlu. Kamu yararını çok fazla işler yaptı. çıkar sağlamadığı için burada tutuluyor. Bu yargı er ya da geç karar verecek. Yaşamaması gereken şeyleri yaşıyor.“ dedi

Çalık: Sağlıktan tarafa endişemiz var

Eşi Zehra Çalık, “ bir tarafta tutuklu, diğer tarafta hasta. Sağlıktan tarafa endişemiz var. Ümidimiz bu olayların bir şekilde çözülmesi “ diye konuştu.