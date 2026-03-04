Son Mühür / İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm alanlarından Karşıyaka Örnekköy için atağa geçti. Karşıyaka’nın Örnekköy Mahallesi’nde yer alan 6. Etap kentsel dönüşüm alanı için "Kat Karşılığı Anahtar Teslimi İnşaat Yapımı" ihalesi açıklandı. Toplamda 19 bin metrekarelik bir arazi üzerinde gerçekleştirilecek olan proje, yaklaşık 101 bin metrekarelik devasa bir inşaat alanını kapsıyor.

48 aylık tamamlama süresi

Belediye tarafından belirlenen muhammen bedel, KDV hariç 6 milyar 311 milyon 200 bin 893 TL olarak açıklandı. Dev proje için yüklenici firmalara bin 440 gün, yani yaklaşık 48 aylık bir tamamlanma süresi tanındı. Bölgedeki dokuz farklı parseli kapsayan inşaat çalışmaları, modern şehircilik ilkelerine uygun olarak anahtar teslimi usulüyle yürütülecek.

Kapalı teklif alınacak.

Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi uyarınca "Kapalı Teklif Usulü" ile gerçekleştirilecek olan ihalenin ilk aşaması olan dış zarfların açılması işlemi 9 Nisan 2026 tarihinde saat 14.00’te yapılacak. İsteklilerin teklif dosyalarını aynı gün saat 12.00’ye kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekiyor. Mali tekliflerin yer aldığı iç zarfların açılacağı ikinci oturum ise 16 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

İhaleye katılmak isteyen firmaların 189 milyon TL’nin üzerinde bir geçici teminat yatırmaları şart koşulurken, ihale dokümanları İzmir Fuarı Hol-1A’da bulunan ilgili birimden temin edilebilecek.