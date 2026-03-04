Son Mühür/ Osman Günden- Bornova Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (BELGEM) bünyesinde görev yapan eğitimciler, İstanbul Çekmeköy’de meslektaşları Fatma Nur Çelik’in bir öğrencisi tarafından katledilmesi üzerine sarsıcı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eğitimde giderek tırmanan şiddet sarmalına karşı bir araya gelen öğretmenler, okulların birer savunmasız alan olmaktan çıkarılması gerektiğini vurgulayarak yetkililere "güvenli okul" çağrısında bulundu. Meslektaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan BELGEM öğretmenleri, saldırıyı sadece bireysel bir eylem olarak değil, sistemin güvenlik ve koruma mekanizmalarındaki boşlukların bir sonucu olarak nitelendirdi.

Bir eğitim emekçisinin ardından gözyaşı ve isyan

Öğretmenler adına söz alan Matematik Öğretmeni Ayşe Yantiri tarafından okunan bildiride, yaşanan acının boyutu "Bir anneyi, bir yol göstericiyi ve bir eğitim neferini toprağa verdik" sözleriyle ifade edildi. Fatma Nur Öğretmen’in sadece bilgi aktaran bir eğitmen değil, evladına ve binlerce öğrencisine ışık olmaya çalışan bir rehber olduğunun altı çizildi. Açıklamada, bir eğitimcinin kendi görev yerinde, öğrencisi tarafından hayattan koparılmasının toplumsal bir yara olduğu belirtilerek, öğretmenlerin can güvenliğinin sağlanmasının öncelikli devlet politikası haline getirilmesi gerektiği savunuldu.

Okullarda güvenlik ve psikososyal destek acil ihtiyaç

BELGEM öğretmenleri, şiddetin kökten çözümü için sadece polisiye önlemlerin yeterli olmayacağını, eğitim kurumlarında rehberlik ve psikososyal destek birimlerinin ivedilikle güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. "Güvenli okul, her öğrenci ve öğretmen için anayasal bir haktır" denilen açıklamada, eğitimin laik, bilimsel ve nitelikli bir zeminde yükselmesi gerektiği hatırlatıldı. Öğretmenlerin mesleki itibarının zayıflatılmasının ve güvencesiz çalışma koşullarının şiddeti besleyen unsurlar olduğu vurgulanırken, eğitim emekçilerinin her türlü baskı ve saldırıya karşı savunmasız bırakılmasına izin verilmeyeceği mesajı verildi.

Küresel şiddete ve savaşlara ortak tepki

Basın açıklamasında sadece yerel değil, küresel ölçekte çocukları ve eğitimi hedef alan saldırılar da gündeme taşındı. İran’da eğitim kurumlarına yönelik gerçekleştirilen saldırıları sert bir dille kınayan Bornovalı eğitimciler, barışın ve çocuk haklarının her türlü siyasi ajandanın üzerinde tutulması gerektiğini ifade ettiler. "Çocukların ölmediği, okulların barış yuvalarına dönüştüğü bir dünya mümkün" diyen öğretmenler, Fatma Nur Çelik’in hatırasını yaşatacaklarını ve eğitimde şiddete karşı sessiz kalmayacaklarını kararlılıkla yineledi.

Başkan Ömer Eşki: "Eğitim alanlarının güvenliği kamusal bir borçtur"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki de eğitimcilere verdiği destekle şiddete karşı net bir duruş sergiledi. Bir öğretmenin sınıfında saldırıya uğramasının tüm toplum için bir utanç kaynağı olduğunu belirten Başkan Eşki, okulların güvenliğini sağlamanın sadece kurumların değil, tüm kamuoyunun ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi. Yerel yönetim olarak her zaman öğretmenlerin ve öğrencilerin yanında duracaklarını vurgulayan Eşki, şiddetten arındırılmış bir eğitim düzeni için üzerlerine düşen her türlü görevi yerine getirmeye kararlı olduklarını ve bu tür acı olayların bir daha yaşanmaması için toplumsal bilincin artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.