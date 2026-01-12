Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in kalbi Kemeraltı’nda tansiyon giderek yükseliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yıkım kararı aldığı Çankaya Katlı Otoparkı’nın kapatılması sonrası işlerinin durma noktasına geldiğini söyleyen esnaf yaşananlara tepki gösterdi. Konuyla ilgili basın açıklaması düzenleyerek esnafın yaşadıklarını anlatan ve ‘Esnafın ekmeğine göz dikmeyin. Bugün bu otopark açılsın’ çağrısı yapan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, “Bugün bu otopark açılsın” çağrısı yaptı. Esnaf, Çankaya Katlı Otopark’ın önündeki yolu keserek alkış ve sloganlar eşliğinde Kemeraltı’na yürüdü. Hep bir ağızdan ‘İzmir uyuma, esnafına sahip çık’ çağrısı yapıldı.

“Dayanıksız dediler, her gün 4 bin araç aldılar’

“6 yıldır Çankaya Katlı Otoparkı’nı çeşitli bahanelerle yıkmak istiyorlar” sözleriyle açıklamalarda bulunan AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, “2019 yılında dönemin belediye başkanı Tunç Soyer, ‘Tarihi yapıların önü kapanıyor’ diyerek kapatmaya kalktı fakat tepkiden çekindiği için vaz geçti. 2020 depremi Büyükşehir için bir bahane oldu. İki tane karot testi alındı; ikisinde de sağlam kararı çıktı. Adresi dahi belli olmayan üçüncü bir firmadan karot testi alındı, o test sonucunda ‘Depreme dayanıksızdır’ diyerek rapor verildi. 2020 yılından 2025 yılına kadar depreme dayanıksızdır dedikleri katlı otoparka her gün 4 bin tane araç aldılar. Depreme dayanıksız olan yere sen nasıl her gün 4 bin araç alırsın? Çünkü buranın sağlam olduğunu kendin de biliyordun” ifadelerini kullandı.

“Hangi birim yaptıysa çık, açıkla”

“2023 yılında belediye başkanı değişti, gelen belediye başkanı Cemil Tugay ‘Ben burayı yıkmayacağım güçlendireceğim’ dedi ama 1 buçuk yıl boyunca hiçbir iş yapmadı” sözleriyle devam eden Başkan Başdaş, “Güçlendirme için bir çalışma yapmadı. Yaptıysan hangi birimle yaptın, çık açıkla. Bir buçuk yıl sonra ‘Güçlendirme maliyeti yeniden yapma maliyetinden daha yüksek. Ben burayı yıkıyorum’ dedi. Buranın yüzde 51 hissesi Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası’na ait. Onlar, bir yazı yazdılar Büyükşehir’e ‘Hangi çalışmayı, hangi mühendisle yaptın. Bize göster’ dediler. Çünkü biz o çalışmayı yapmadığını biliyorduk. O ‘Ben bu açıklamayı yaptığımda Vakıflar Bölge Müdürlüğü vaz geçecek’ diye sandı. ‘Çıkın siz yapın, biz engel olmayacağız’ dedi. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Ziraat Bankası bir çalışmaya başladı, ‘Güçlendirme kararı aldık, yapacağız’ dediler. Büyükşehir Belediye Başkanı muhafakatname verdi ‘Yapın’ dedi. Ancak onların niyeti burasını kapatmaktı. Vakıflar Bölge Müdürlüğü çalışmayı başlattı. Yılbaşından önce, beş gün kala, tam esnafın iş yapacağı dönem pankart astı ve ‘Kapatıyorum’ dedi. Esnaf biraz tepki gösterince, kaldırdı ve hizmete açtı. 2026 yılında esnafa bir sürpriz daha yaptı, 14 bin esnafın hiçbirini bilgilendirmeden burayı kapattı. Esnaf yine toplantı ‘Ekmeğimizle oynamayın’ dedi. Buranın kapatılması Çankaya, Kemeraltı, Anafartalar esnafını bitirmek demek. Çünkü burası Kemeraltı’nın otopark ihtiyacını yüzde 60 karşılıyor” dedi.

“Eski başkanları zan altında bıraktı”

Başkan Çankaya Katlı Otoparkı için kullandığı “kaçak yapı” ifadelerini de hatırlatan Başdaş, şunları söyledi: “Bundan önceki belediye başkanlarını da zan altında bıraktı. Burayı yapan Burhan Özfatura, rahmetli Ahmet Piriştina, Aziz Kocaoğlu ve Tunç Soyer’e ‘Siz kaçak bir yeri işlettiniz. Orası otopark değilmiş’ dedi. Arşivlerden çıkardık, burası otopark olarak kayıtlarda var. Demek ki Cemil Tugay’a yanlış bilgi veriyorlar, ‘Ne olursa olsun bu otoparkı kaldır’ diyorlar. Cemil Tugay’a bir daha çağrıda bulunuyoruz: 10 gündür bu otopark kapalı. Kemeraltı esnafının işleri yüzde 50 düştü. Siftah yapmadan kapanan esnaf var. Müşteri olmadan esnaf olmaz, esnaf olmadan Kemeraltı olmaz. Kemeraltı olmadan İzmir olmaz. Üç defadır Kemeraltı esnafı burada seslerinin duyulmasını istiyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanı kulaklarını tıkamış, esnafı duymuyor. Duyurmaya kararlıyız. Esnafın ekmeği ile oynamasına izin vermeyeceğiz.”

Esnaf yaşananları anlattı: Tarihin en kötüsüydü…

Kuyumcular Odası Başkanı Murat Kurtuluş Buyrukçu, “Bu cumartesi, otoparkın kapalı olduğu ilk cumartesi günüydü. Tarihin en kötüsüydü. Çok işsizlik, kriz gördük ama bu cumartesi günkü gibi boşluk görmedik. Kemeraltı bomboştu. Esnaflar en çok iş yapacağımız cumartesi gününü siftahsız kapattı. Bu işin siyasi tarafı esnafı bağlamıyor. Biz oda başkanı kimliğimizle buradayız. Bu sorunun nasıl çözülüyorsa, kim çözecekse çözsün. Bu otopark açılsın. Burada 15 bin esnaf var, Türkiye’nin en büyük açık hava çarşısı. Buradan Valimiz de dahil olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı’na sesleniyoruz. Burada siyaset üstü bir durum var, lütfen bu mağduriyetimizi giderin” dedi.

“Üyelerimizden yüzlerce şikayet alıyoruz”

İzmir Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Mustafa Güvenli, “Bu otopark Kestelli’nin Kemeraltı’nın ve Mimar Kemalettin’in can damarı. Bu otoparkın kapanması, esnafın bitmesi demektir. 10 gündür esnaf iş yapamaz oldu, insanlar gelip araçlarını koyacak yer bulamıyor. Bunun muadilini yapmadan yıkmak hangi mantığa sığar. Üyelerimizden yüzlerce şikayet alıyoruz. Bu yanlıştan bir an önce dönülsün” çağrısı yaptı.

“Esnaf karar aldı, kepenk kapatacak”

İzmir Kurukahveciler Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen de “Kemeraltı’na sadece bu otopark yetmez. Ağanın eli tutulmaz. Bir tane daha yap, Kemeraltı bomboş kaldı. Biz ekmeğimizin peşinde koşmaya geldik. Size yalvarıyoruz. Bizimle beraber gelin. Esnaf karar aldı, kepenk kapatacak. Duyarlı olun, esnafı siyasete alet etmeyin” diye konuştu.