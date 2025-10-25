Tutuklu bulunan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 'Casusluk' iddiasıyla soruşturma açılan ve yarın Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi’ne getirilecek olan İmamoğlu'nun, Hüseyin Gün ile ilişkilendirildiği soruşturma kapsamında ifade vereceği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

"Yanıt vereceğim!"

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamada bulunan Ekrem İmamoğlu, "Ben mi casusum? Benden mi casus çıkaracaksınız? Hadi oradan! Ben Ekrem İmamoğlu! Trabzon’da doğmuş büyümüş, Karadenizli Ekrem İmamoğlu. Bu cennet vatan uğruna canımı vermem gerekirse bir an için bile tereddüt etmem. Yarın 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde bu ağır iftiraya yanıt vereceğim." ifadelerini kullandı.

CHP heyeti gelişmeleri yakından takip ederken, soruşturmanın akıbeti ilerleyen günlerde belli olacak.