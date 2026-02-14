Son Mühür- Karabük’ün Yenice ilçesinde Yeşil Cami çıkışında çekilen bir video sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde, bir koruma polisinin elinde ayakkabı ve ayakkabı çekeceği ile Kaymakam Mert Can Canga’yı beklediği görüldü.

Avukat Mustafa Kemal Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, polis memurunu bu davranışın görev tanımına girmediği konusunda uyardığını ve polisin "Emir kuluyum" yanıtını verdiğini aktardı. Çiçek, paylaşımında, “Allah’ın evinde mutlak eşitlik vardır, Türk polisi 30 yaşındaki maaşlı bir bürokratın ayakkabı taşıyıcısı değildir” ifadelerine yer verdi.

Kaymakam’dan açıklama: Talimat vermedim

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Yenice Kaymakamı Mert Can Canga’nın, Avukat Çiçek ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği iddia edildi. Canga, görüşmede koruma polisinin kendisi için ayakkabı hazırlaması yönünde herhangi bir talimat vermediğini ve böyle bir talebin söz konusu olamayacağını belirtti.

Kaymakam Canga, koruma polisinin gereksiz bir sorumluluk üstlendiğini, bunun hem kendisini hem de kurumu zor duruma soktuğunu ifade etti. Ayrıca, görüntüye zamanında müdahale etmemesi nedeniyle kendi hatalı olduğunu da sözlerine ekledi.

Açıklama samimi bulundu

Avukat Çiçek, ikinci paylaşımında Kaymakam Canga’nın açıklamalarını samimi bulduğunu ve kendisine güvendiğini dile getirdi.