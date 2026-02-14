Son Mühür - Faiz indirimi beklentilerinin artmasıyla birlikte çok sayıda mevduat yatırımcısı bankaların sunduğu faiz oranlarını yakından takip etmeye başladı. Altın ve gümüşte görülen hızlı yükseliş mevduat tarafında aynı ölçüde hissedilmezken, yatırımcıların odağı 23 Ekim’de gerçekleştirilecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildi. Piyasalarda Merkez Bankası’nın 100-150 baz puan civarında bir indirime gidebileceği öngörülüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın paylaştığı verilere göre mevduat faizleri; 1 aya kadar vadede yüzde 47,5, 3 aya kadar vadede yüzde 49,82, 6 aya kadar vadede yüzde 44,53, 1 yıla kadar vadede yüzde 42,06 ve 1 yılın üzerindeki vadelerde yüzde 26,87 seviyesinde gerçekleşti. Değerli metallerdeki yükselişin ise mevduattan çıkışları artırdığı değerlendiriliyor.

100 bin liranın faizi

100 bin TL’sini 1 aylık vadeli mevduatta değerlendiren bir yatırımcının net faiz kazancı yaklaşık 3 bin 266 TL seviyesinde gerçekleşiyor. Mevduat hesaplarında uygulanan stopaj oranları ise vadeye göre değişiyor; vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadelerde yüzde 17,50, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadelerde yüzde 15, 1 yılın üzerindeki vadelerde ise yüzde 10 stopaj kesintisi uygulanıyor. Stopaj vergisi, elde edilen faiz getirisi üzerinden tahsil ediliyor. Aylık mevduatlar belli oldu

